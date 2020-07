"Colpa di un uccello". Caterina Balivo, paura in aereo: proprio al momento del decollo... l'imprevisto clamoroso (Di venerdì 17 luglio 2020) “Un uccello ha colpito il nostro aereo”. Attimi di paura per Caterina Balivo, che da Napoli era diretta in Sicilia per la vacanze assieme al marito Guido Brera ed ai due figli piccoli. Un imprevisto poco prima della partenza ha però ritardato il decollo e ha costretto tutti i passeggeri a cambiare velivolo. A raccontarlo è stata proprio la conduttrice di Vieni da me, che tra l'altro ha da poco annunciato un anno sabbatico in tv: il suo nome infatti non compare nei nuovi palinsesti della Rai. “Un uccello ha colpito il nostro aereo ma dobbiamo vedere il lato positivo - ha dichiarato la Balivo sui social - siamo seduti al bar a mangiare una focaccia e una pizza”. ... Leggi su liberoquotidiano

"Vai per osservare gli uccelli e li trovi appesi alle lenze"

Sarzana - Val di Magra - Un vero controsenso che uno spazio di grande interessa naturalistico come i Bozi di Saudino, a Sarzana, debba patire incuria e degrado. E si raggiunge addirittura il paradosso ...

