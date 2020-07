Colombia, il giallo della morte di un volontario Onu di Napoli. Gli amici: “Si sentiva minacciato” (Di venerdì 17 luglio 2020) E’ avvolta nel mistero la morte di Carmine Mario Paciolla, il 33enne di Napoli, volontario dell’Onu, trovato morto a San Vincente del Caguàn, in Colombia. Secondo gli amici, il giovane si sentiva minacciato e aveva già comprato i biglietti aerei per tornare a casa. volontario napoletano trovato morto in casa Secondo loro Mario non si sarebbe … L'articolo Colombia, il giallo della morte di un volontario Onu di Napoli. Gli amici: “Si sentiva minacciato” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

