Clochard ubriaco perde coscienza sotto il sole: i carabinieri lo soccorrono (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – I carabinieri, impegnati in servizi di presidio della legalità, hanno prestato assistenza ad Aversa, ad un Clochard in difficoltà, facendo intervenire in suo soccorso il personale sanitario. Quando è stato notato dai carabinieri, il senzatetto giaceva, non cosciente, su un muretto che delimita le aiuole nella centralissima via Roma, nei pressi dell’arco dell’Annunziata. Il tempestivo intervento dei sanitari, attivati dai carabinieri della Compagnia di Aversa, ha fatto si che l’uomo, disidratato e sotto l’effetto di sostanza alcoliche, riprendesse coscienza. Lo stesso è stato poi ristorato dagli stessi carabinieri che gli hanno offerto da mangiare e da ... Leggi su anteprima24

