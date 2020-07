Clima, il periodo dell’Impero Romano è stato il più caldo di tutto il Mediterraneo negli ultimi 2000 anni: temperature marine di 2°C più alte rispetto ad oggi (Di venerdì 17 luglio 2020) Uno studio congiunto tra Consiglio nazionale delle ricerche, condotto dall’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Cnr-Irpi) di Perugia in collaborazione con l’Istituto di scienze marine (Cnr-Ismar) di Napoli, e Università di Barcellona, basandosi sulla ricostruzione della temperatura della superficie del mare degli ultimi 5000 anni, ha permesso di quantificare l’entità del riscaldamento nella regione mediterranea durante il periodo Romano (1-500 d.C.). La ricerca è stata pubblicata su Scientific Reports, del gruppo Nature. Durante la campagna oceanografica NEXTDATA2014, svolta dal Cnr a bordo della R/V Urania, (responsabile scientifico Fabrizio Lirer, ricercatore Cnr-Ismar), sono stati acquisiti nuovi dati in diversi siti del Mare Adriatico e ... Leggi su meteoweb.eu

justcallmejudas : @Adnkronos Il rilassamento significa che si doveva puntare al contagio ZERO in questo periodo caldo dove il virus h… - ilRomanistaweb : ??? Roma-Verona, il meteo: in serata cielo sereno e temperature in leggero calo. Clima decisamente sopportabile nell… - jaceismyiratze : @lenottibianche Immagino. Però nel caso evesse anche solo un weekend libero sarebbe facile e veloce da organizzare… - jacopogiliberto : RT @egazette1: #Clima. Il 2019 è stato il terzo anno più #caldo di sempre Il 2019, nella graduatoria dell’Ispra, segue da vicino il 2018 e… - egazette1 : #Clima. Il 2019 è stato il terzo anno più #caldo di sempre Il 2019, nella graduatoria dell’Ispra, segue da vicino i… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima periodo Clima, il periodo dell’Impero Romano è stato il più caldo di tutto il Mediterraneo negli ultimi 2000 a ... Meteo Web Impero Romano: temperature marine da record

Una ricerca condotta dall?Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Cnr-Irpi) in collaborazione con l?Istituto di scienze marine (Cnr-Ismar) e l?Università di Barcellona, ha addotto nuovi ...

Ghost of Tsushima abbatte i tempi di caricamento, clima da next gen?

Considerando soprattutto la grande abbondanza di produzioni dell’ultimo periodo, con The Last of Us Part 2 a guidare la carica. C’è dunque ancora parecchio da giocare prima di salutare ufficialmente ...

Una ricerca condotta dall?Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Cnr-Irpi) in collaborazione con l?Istituto di scienze marine (Cnr-Ismar) e l?Università di Barcellona, ha addotto nuovi ...Considerando soprattutto la grande abbondanza di produzioni dell’ultimo periodo, con The Last of Us Part 2 a guidare la carica. C’è dunque ancora parecchio da giocare prima di salutare ufficialmente ...