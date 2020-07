Clandestini infetti al Celio, la rabbia dei romani: “Pronti ad incatenarci, la Raggi che fa?” (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug – “Siamo pronti a incatenarci davanti al Celio per far ragionare il governo e le autorità, c’è una situazione a rischio. La Raggi che fa?“. I romani scendono in piazza contro il trasferimento dei Clandestini positivi al coronavirus all’ospedale militare del centro della Capitale. Si tratta dei 13 bengalesi infetti che stavano ad Amantea, in Calabria, dove la popolazione era insorta per impedire il loro arrivo, sdraiandosi a terra e bloccando la strada. “infetti trasferiti in un’area commerciale e turistica accanto al Colosseo” “Stiamo organizzando una protesta, c’è un dialogo con la questura per l’autorizzazione – spiega all’AdnKronos Augusto Caratelli del ... Leggi su ilprimatonazionale

