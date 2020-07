Clamorosa decisione di Schurrle: a soli 29 anni l'ex Borussia si ritira dal calcio (Di venerdì 17 luglio 2020) (ANSA) - ROMA, 17 LUG - Pochi giorni dopo l'annuncio, da parte del Borussia Dortmund, della rescissione contrattuale con André Schuerrle, lo stesso giocatore annuncia il ritiro dal calcio giocato, a soli 29 anni. Leggi su tuttonapoli

infoitcultura : Temptation Island, la clamorosa decisione di Ciavy: è successo dopo la puntata - interliveit : #Inter - Bomba #Eriksen: decisione clamorosa - infoitsport : Santini: 'L'Inter contatta Allegri, clamorosa decisione del mister! Conte via solo per sua volontà' - Salvo2410libero : 'Clamorosa decisione su Lukaku' 'Lukaku in tribuna' Mha, come minimo deve aver ucciso qualcuno. Queste cose alla… - MilanLiveIT : #ThiagoSilva ed una clamorosa decisione per il futuro -

Ultime Notizie dalla rete : Clamorosa decisione Temptation Island, clamorosa decisione della produzione: è la prima volta che accade SoloGossip.it Asfalti Brianza, scivolone delle rondini Facciuto-Beretta

Una bufala clamorosa. Non usa mezze parole la sezione cittadina della ... sanitaria e così ha fatto il giorno dopo revocando il parere tecnico. Quindi una decisione già presa in Conferenza e non ...

Cittadella Ascoli 1-2: Costa Pinto firma il colpaccio del Picchio che ora vede la salvezza

All’ 8' prima chance clamorosa della partita ... che aveva depositato in gol una respinta di Maniero su incornata di Brlek. Le perplessità sulla decisione di Aureliano restano. Al 38' i veneti ...

Una bufala clamorosa. Non usa mezze parole la sezione cittadina della ... sanitaria e così ha fatto il giorno dopo revocando il parere tecnico. Quindi una decisione già presa in Conferenza e non ...All’ 8' prima chance clamorosa della partita ... che aveva depositato in gol una respinta di Maniero su incornata di Brlek. Le perplessità sulla decisione di Aureliano restano. Al 38' i veneti ...