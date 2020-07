Circolare del ministro Lamorgese: si andrà al voto il 20 e il 21 settembre, ecco gli orari (Di venerdì 17 luglio 2020) Novità per quanto riguarda le elezioni amministrative, sospese per il Covid-19. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha infatti firmato il decreto ed emesso una Circolare che individua nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 le date per le elezioni. Secondo quanto si apprende anche da YouTrend si voterà domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. Invece l’eventuale ballottaggio per l’elezione dei Sindaci si terrà nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Leggi su sportface

