Cina, riaprono i cinema e i set all’insegna della prevenzione (Di venerdì 17 luglio 2020) di Gianluigi Perrone* riaprono i cinema in Cina. Le autorità cinesi lasciano un segnale positivo nella gestione dell’emergenza Covid-19. Il 20 luglio, nelle zone a basso e medio rischio, verranno riaperte le sale cinematografiche, permettendo alla seconda industria mondiale per box office di tornare in attività. Già a fine marzo la Cina aveva fatto un timido tentativo di riaprire alcune sale, poco più di 200, ma le speranze sono state annientate a causa dei casi di Coronavirus importati che hanno immediatamente teso i muscoli delle autorità dopo un breve rilassamento dovuto all’attenuarsi del focolaio principale di Wuhan. La tendenza generale, infatti, è di reagire impulsivamente a ogni segnale negativo da parte della lotta alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

