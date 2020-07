Cina, nuovo focolaio nello Xinjiang: restrizioni per 3,5 milioni di persone dopo 149 giorni senza casi (Di venerdì 17 luglio 2020) Chiusa la metropolitana, tagliati bus e i voli in arrivo e in partenza. A Urumqi, capoluogo della regione autonoma dello Xinjiang, posta al confine tra Mongolia e Kazakistan sono scattate nuove restrizioni a seguito dell’insorgere di nuovi casi di coronavirus. I primi dopo 149 giorni in cui la città era ‘Covid-free’. A seguito delle misure decise dalle autorità, scrive il South China Morning Post, si è assistito a scene di panico nei supermercati per l’acquisto di prodotti di prima necessità, dopo che sui social si era sparsa la voce che si sarebbero limitati gli spostamenti. “Taglieremo risolutivamente ogni canale di trasmissione. Aumenteremo i controlli nelle zone affollate, la gestione della rete di comunità e villaggi ... Leggi su ilfattoquotidiano

