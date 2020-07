Cina, nuovo focolaio nello Xinjiang: a Urumqi scatta il lockdown (Di venerdì 17 luglio 2020) Uurmqi, capoluogo della regione dello Xinjiang, nell’estremo nordovest della Cina, è in lockdown. Il governo cinese, che nelle ultime settimane ha domato un pericoloso focolaio di Covid scoppiato nel mercato di Xinfadi, nel cuore di Pechino, deve adesso fronteggiare una nuova minaccia sanitaria. Lo scenario in cui sono chiamati ad agire i funzionari è tuttavia … Cina, nuovo focolaio nello Xinjiang: a Urumqi scatta il lockdown InsideOver. Leggi su it.insideover

fattoquotidiano : Cina, nuovo focolaio nello Xinjiang: restrizioni per 3,5 milioni di persone dopo 149 giorni senza casi - CurioGorilla : RT @DanielaColi2: Il Foxconn di Taiwan, il più grande produttore di elettronica a contratto al mondo e produttore di iPhone, ha un nuovo ri… - fondazioneoasis : La riconversione di Santa Sofia in moschea, il nuovo accordo tra #Iran e #Cina e le dimissioni del primo ministro I… - sologiuma : RT @fattoquotidiano: Cina, nuovo focolaio nello Xinjiang: restrizioni per 3,5 milioni di persone dopo 149 giorni senza casi - DanielaColi2 : Il Foxconn di Taiwan, il più grande produttore di elettronica a contratto al mondo e produttore di iPhone, ha un nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina nuovo

Apertura al di sotto della parità per le Borse europee nel giorno in cui, per la prima volta dallo scoppio della pandemia di Coronavirus, i leader dei 27 si riuniranno in presenza per confrontarsi (e, ...I mercati finanziari guardano al vertice dei leader europei sul Recovery Fund, lo strumento da 750 miliardi per sostenere i piani nazionali di rilancio post-Covid, sperando di non subire una grossa de ...