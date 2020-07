Ciclismo, è vivo il pilota investito durante la Dookola Mazowsza: smentita la notizia della sua morte (Di venerdì 17 luglio 2020) Una notizia che strappa un sorriso, dopo l’annuncio tremendo arrivato mercoledì. Il pilota della motostaffetta, colpito in pieno da un furgone durante la prima tappa della corsa Dookola Mazowsza, non è morto e non si trova nemmeno in condizioni critiche. E’ quanto riferito dalla Israel Cycling Academy, squadra WorldTour in gara, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo: “il pilota, il cui incidente ha portato alla cancellazione della prima tappa, è vivo. Ha rotto due costole, una gamba e una clavicola, ma non si trova in condizioni critiche“. La Dookola Mazowsza, che si concluderà domenica, è proseguita dopo la ... Leggi su sportfair

Ciclismo: a Matera sopralluoghi per Giro d'Italia

Una delegazione composta da circa venti tra tecnici e organizzatori del Giro d'Italia di ciclismo è al lavoro oggi a Matera per ... tra il valore simbolico del Giro d'Italia che vive nella coscienza ...

