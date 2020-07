Ciccio Graziani consiglia: “Per il gioco del Napoli preferirei Andrea Belotti, ma il Torino non se ne priva senza cifre indecenti” (Di venerdì 17 luglio 2020) Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso di ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Milik lascerà il Napoli? Un altro anno di alti e bassi non vuole farlo, ha visto che hanno rinnovato a Mertens e vuole andare altrove, all’estero o all’Italia, per giocare. Per questo il Napoli è andato su Petagna. Milik è in uscita, anche se mi sembra esagerato l’interessamento della Juve”. Dopo la brutta prova di Bologna, difficilmente il polacco sarà confermato contro l’Udinese, domenica. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà ... Leggi su calciomercato.napoli

gavisman : @Sport_Mediaset Fate venire Ciccio Graziani - FlatCircleRadio : #NowPlaying Jingle - Ciccio Graziani 1 - MatteDj23 : secondo ciccio graziani in francia c’è l’olympiacos e in germania la lokomotiv lipsia - lucazabapozzi : @Fletcher_Lynd De Ligt, vien chiamato De Light da Ciccio Graziani - PietroBonanno1 : @pisto_gol @marcello_sono in quanto a stupidità ti batte solo Ciccio Graziani -