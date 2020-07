Ciavy, dopo le corna in diretta Tv e il falò di confronto: ecco la sua decisione (Di venerdì 17 luglio 2020) “Esco da qua a testa alta. Tu invece dovrai camminare con la testa abbassata” aveva detto Ciavy alla fidanzata, ormai ex, Valeria Liberati prima di lasciare il luogo del loro falò di confronto a Temptation Island 2020. Ma una volta tornato a casa e andato in onda il video del loro ultimo incontro in trasmissione, qualcosa deve essere andato storto tanto che Andrea Maliokapis ha deciso di disattivare la possibilità di commentare le sue foto su Instagram. Per quale motivo ha voluto limitare i commenti? Il falò di confronto tra Ciavy e Valeria si è concluso, almeno per il pubblico a casa, con il netto vantaggio della Liberati. (Continua...) Non è stato particolarmente apprezzato l’atteggiamento tenuto da Ciavy durante l’accesa discussione ... Leggi su howtodofor

