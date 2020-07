Ciavy di Temptation Island, il gesto dopo l’addio a Valeria: è successo appena finita la puntata (Di venerdì 17 luglio 2020) Come le altre coppie, anche Valeria e Ciavy erano sbarcati sull’isola delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore, ma le cose per loro non sono andate come si aspettavano. A Temptation Island, hanno infatti messo fine alla loro relazione che durava da quattro anni dopo un falò a dir poco acceso. Lei era pronta alla convivenza, lui preferiva rimandare questo grande passo e, alla terza puntata del reality, dopo essersi ritrovati faccia a faccia hanno deciso di prendere due strade diverse. Il confronto è stato quasi un monologo di Ciavy che continuava ad accusare la fidanzata, tanto che Filippo Bisciglia è dovuto intervenire più volte per permettere a Valeria di raccontare la sua esperienza, ma ... Leggi su caffeinamagazine

