"Ci sono minuscoli falò sul Sole". Fotografati dalla sonda Orbiter (Di venerdì 17 luglio 2020) Gianluca Grossi La scoperta: "Sembrano brillamenti solari ma sono più piccoli". Mai immagini erano state scattate così da vicino C'è ancora un grosso dubbio che attanaglia gli astronomi, relativamente alle dinamiche solari; riguarda la temperatura negli strati più esterni della stella, che passa dai 5mila gradi centigradi della superficie a oltre un milione di gradi della coronosfera, ultima propaggine solare. Come è possibile? La risposta potrebbe giungere dalla sonda Solar Orbiter, lanciata a febbraio dall'Esa, in collaborazione con la Nasa. «Immagini che possono già raccontarci qualcosa di importante», dice Daniel Muller, fra i responsabili del progetto; anche se la missione deve ancora entrare a pieno regime, mostrando di sapere ... Leggi su ilgiornale

HobiChuuya : Io forse mi spar0 Vi prego Sono minuscoli Please - _barzvagli_ : @sstupidal io adesso li ho come te ma prima li avevo minuscoli,sono confusa ahaah - zayn_tpwk1 : @sottonaper1D ma anche secondo me, a roma gli avevano dato il rock in roma, ci sono andata al concerto di irama e n… - JeonJeongcute : ma quanto sono minuscoli - myloveislou : Che bimbi minuscoli che sono ?? -

Ultime Notizie dalla rete : sono minuscoli "Ci sono minuscoli falò sul Sole". Fotografati dalla sonda Orbiter il Giornale In bici sulle Ande per scoprire il sapore vero delle fragole

Beatrice Filippini ha lasciato il proprio lavoro per dieci mesi per pedalare lungo la Cordigliera delle Ande. Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile e Argentina: dalla costa dell’Oceano Pacifico alle ...

O sole mio, mai tanto vicino Una sonda sfida la palla di fuoco

‘O sole mio’. Ecco le prime immagini straordinarie inviate a Terra da Solar Orbiter, il voyager progettato dall’Esa che si è avvicinato a 77 milioni di chilometri dal Sole. Immagini che hanno lasciato ...

Beatrice Filippini ha lasciato il proprio lavoro per dieci mesi per pedalare lungo la Cordigliera delle Ande. Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile e Argentina: dalla costa dell’Oceano Pacifico alle ...‘O sole mio’. Ecco le prime immagini straordinarie inviate a Terra da Solar Orbiter, il voyager progettato dall’Esa che si è avvicinato a 77 milioni di chilometri dal Sole. Immagini che hanno lasciato ...