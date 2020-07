Chucky: il teaser della serie prodotta da Don Mancini (Di venerdì 17 luglio 2020) Chucky, l'iconico personaggio dei film horror, tornerà con una serie tv di cui Don Mancini ha condiviso online il primo teaser. Chucky, la nuova serie di USA Network, ha ora un teaser grazie a un tweet di Don Mancini pubblicato nella giornata di ieri che svela il logo del progetto in arrivo nel 2021 sugli schermi televisivi. Il video è ambientato in un negozio deserto e mostra l'iconico personaggio tra gli scaffali. Nella serie dedicata a Chucky si assisterà a quello che accade quando una bambola vintage appare in un mercatino locale, facendo scivolare un'idilliaca cittadina americana nel caos a causa di alcuni terrificanti omicidi che fanno emergere ipocrisie e segreti. Nel frattempo l'arrivo di ... Leggi su movieplayer

