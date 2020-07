Chris Cuomo attacca Donald Trump (Di venerdì 17 luglio 2020) Chris Cuomo, fratello minore del governatore di New York, ha attaccato Donald Trump nel suo programma televisivo CNN “Cuomo Prime Time“. Cuomo ha asserito che il Presidente si è preoccupato di sponsorizzare un prodotto per rivincere a USA 2020, piuttosto che gestire la pandemia. Le parole di Chris Cuomo Chris Cuomo, nel suo programma televisivo, … Leggi su periodicodaily

Chris Cuomo, nel suo programma televisivo, si è rivolto contro il presidente Trump e sua figlia, nonché Consigliere, Ivanka. Quest’ultima avrebbe infatti sponsorizzato i prodotti Goya, mentre il bilan ...

Usa, in cerca di voti ispanici i Trump testimonial dei 'fagioli neri'

Nel tentativo di corteggiare il voto ispanico, Donald Trump e la figlia Ivanka diventano testimonial di una famosa marca di fagioli neri in scatola, finita nel mirino della sinistra liberal dopo che i ...

