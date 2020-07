Chiara Ferragni, visita privata agli Uffizi. Il museo: “E’ una divinità contemporanea” (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug – “Ai giorni nostri l’italiana Chiara Ferragni, nata a Cremona, incarna un mito per milioni di followers – una sorta di divinità contemporanea nell’era dei social”. Così la Galleria degli Uffizi, sulla propria pagina Instagram, ha commentato la visita privata di Chiara Ferragni al mirabile museo fiorentino. La celebre influencer ha infatti potuto ammirare in solitaria i capolavori del Rinascimento italiano in seguito a un servizio fotografico di cui è stata protagonista. Una gentile concessione del museo, con il direttore tedesco Eike Schmidt che ha voluto accompagnare personalmente la Ferragni per mostrarle le straordinarie opere d’arte. Dalla ... Leggi su ilprimatonazionale

