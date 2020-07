Chiara Ferragni tra i capolavori della Galleria degli Uffizi (Di venerdì 17 luglio 2020) FIRENZE – Chiara Ferragni tra i capolavori degli Uffizi. La celebre imprenditrice digitale, ieri sera in Galleria per un photoshoot, ha voluto concedersi un tour del museo, alla scoperta dei suoi tesori dell’arte. Accompagnata dal direttore Eike Schmidt, ha molto apprezzato i dipinti di Botticelli: non solo le superstar Venere e Primavera, ma, soprattutto, Le storie di Giuditta, e L’adorazione dei Magi con autoritratto dell’artista. Leggi su dire

