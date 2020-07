Chiara Ferragni: la “venere contemporanea” in visita agli Uffizi (Di venerdì 17 luglio 2020) L’influencer Chiara Ferragni si è concessa un tour nella bellezza degli Uffizi di Firenze come “una sorta di divinità nell’era dei social” A Firenze per un impegno di lavoro, Chiara Ferragni si è concessa un tour nella bellezza degli Uffizi accompagnata da una guida speciale: il direttore del Museo Eik Schmidt. Nel corso della sua visita la Ferragni ha potuto ammirare da vicino diverse opere, rimanendo particolarmente colpita, a detta del direttore da due lavori del Botticelli: Le storie di Giuditta e l’Adorazione dei Magi, nel quale sembra si trovi anche un autoritratto dell’artista. Tappe obbligate anche La Primavera e La Nascita di Venere, quadro accanto al quale ... Leggi su zon

