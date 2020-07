Chiara Ferragni in pantaloncini e sandali agli Uffizi. E si scatena il panico sui social |FOTOGALLERY (Di venerdì 17 luglio 2020) «C'è gente che riesce a criticare Chiara Ferragni anche se visita un museo. Ma stiamo scherzando? Per noi sarà sempre benvenuta. E anzi, in un momento così difficile, ben venga chiunque voglia supportare la nostra cultura e condividere con il resto del mondo i tesori di Firenze!» Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, su Twitter difende la influencer criticata sui social dopo la visita agli Uffizi e le foto scattate davanti ai capolavori di Botticelli e Michelangelo. Una valanga di critiche si è riservata sulla Ferragni (tanti anche gli apprezzamenti per la visita al celebre museo) per la visita al museo fiorentino (anche per l'abbigliamento scelto per l'occasione, con pantaloncini corti, top e ... Leggi su iltempo

