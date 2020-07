Chiara Ferragni: gli Uffizi la paragona alla Venere (Di venerdì 17 luglio 2020) L’influencer protagonista di uno shooting fotografico per Vogue ha colto al volo per fare un tour agli Uffizi, accompagnata dal direttore Eike Schmidt che la paragona alla Venere del Botticelli e la polemica è servita Visita notturna ieri sera alle Gallerie degli Uffizi di Firenze per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, che è stata protagonista di un servizio fotografico notturno per Vogue si è anche concessa un mini tourArticolo completo: Chiara Ferragni: gli Uffizi la paragona alla Venere dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

MarioManca : «Sulla mia pelle» e «Chiara Ferragni - Unposted» trasmessi in chiaro. Cuori anche per «Chiamami col tuo nome» (era… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni agli Uffizi. La Galleria la paragona alla Venere. 'Divinità contemporanea' - Corriere : Chiara Ferragni agli Uffizi: il tour del museo con il direttore Schmidt - Ireprete : RT @chiaraconlach: vi indignate per Chiara Ferragni che sponsorizza gli Uffizi o i Musei Vaticani ma seguite quelle che vi offrono beveroni… - macchieleonora : RT @Una_Gioia_Mai: Chiara Ferragni va ai musei Vaticani: criticata Chiara Ferragni va agli Uffizi: criticata Chiara Ferragni vende le infra… -