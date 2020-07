Chi è Pietro Castellitto, il figlio d’arte candidato a fare Totti nella serie (Di venerdì 17 luglio 2020) Ecco chi è Pietro Castellitto, il figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini candidato al ruolo di Totti nella fiction Un Capitano Pietro Castellitto è il primo figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, il padre è uno degli attori più amati del cinema italiano, la madre è invece una scrittrice e attrice molto famosa. L’attore e regista è nato a Roma il 16 dicembre 1991, si è laureato in filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Il 29enne ha fatto il suo debutto al cinema all’età di 13 anni interpretando un piccolo ruolo nel film “Non ti muovere”. Nel 2010 ha ... Leggi su nonsolo.tv

aldi_pietro : @Miti_Vigliero Perché sparare nel mucchio ogni giorno dando dell'ignorante o incompetente a chi sta dalla parte opp… - pietro_del_giud : RT @_imnyx: E di chi è la colpa, se la gente non si fida più a mettere piede in un ospedale? - leoni_pietro : RT @MTestuggini: Il Manifesto delle Testuggini (da leggere e diffondere) Decalogo della Grande Destra Unita 10 principi sui quali tutti g… - sem_pietro : RT @GiorgioInfranca: Esclusione appalti per irregolarità non definitive confermata nel testo del DL semplificazioni pubblicato in gazzetta… - cinzia_pietro : RT @Marco_dreams: @Alyenante Io lo attacco spesso, ma per due motivi: fa talmente schifo che non riesco a trattenermi, inoltre Twitter è fr… -