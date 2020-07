Chi è Marta Antonia Fascina, la nuova fidanzata 30enne di Berlusconi e deputata (Di venerdì 17 luglio 2020) Ecco chi è Marta Antonia Fascina, la nuova fiamma di Silvio Berlusconi Marta Antonia Fascina è una deputata di Forza Italia, da pochi mesi ha intrapreso una relazione sentimentale con Silvio Berlusconi. I due si sono fidanzati dopo la fine della storia d’amore tra Berlusconi e Francesca Pascale. La Fascina è nata a Melito di Porto Salvo, in Calabria il 9 gennaio 1990, si è laureata in Lettere e Filosofia all’Università Sapienza di Roma. Prima di ricoprire il ruolo di deputata, ha lavorato nell’ufficio stampa del Milan. La storia d’amore con Berlusconi è venuta a ... Leggi su nonsolo.tv

