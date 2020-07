Che Dio ci Aiuti, il dramma di Valeria Fabrizi: “Mi sono fatta male cadendo…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Valeria Fabrizi si è infortunata cadendo Da alcune settimane su Rai Uno vanno in onda le repliche di Che Dio ci Aiuti 5 in attesa che venga trasmessa la sesta stagione. E a proposito di questa Elena Sofia Ricci e gli altri interpreti della storica fiction sono al lavoro sul set. Un avvio in ritardo a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Tra i vari personaggi c’è quello di Suor Costanza, interpretato magistralmente dalla grande attrice Valeria Fabrizi. Quest’ultima intervistata dal noto magazine TeleSette ha fatto una confessione inedita che potrebbe destare qualche preoccupazione ai suoi fan. “Mi sono fatta male a una spalla cadendo una settimana fa, non si è rotto nulla per ... Leggi su kontrokultura

