Che Dio ci aiuti 6 trasloca ad Assisi con il segreto di Suor Angela e Azzurra suora (Di venerdì 17 luglio 2020) Tra i titoli della prossima stagione televisiva c’è anche Che Dio ci aiuti 6! La sesta stagione della fiction con Elena Sofia Ricci è in lavorazione proprio in questi giorni, è stato uno dei primi set a riaprire, con tante novità causate da questa maledetta epidemia. Nelle fiction della prossima stagione televisiva, in particolare in quelle che si stanno girando in questi giorni, vedremo tanto distanziamento sociale: pochi abbracci, pochi baci e tanta tanta distanza…Sarà strano, ci faremo caso quando magari a ottobre, potremo tornare alla normalità? Lo scopriremo solo seguendo le fiction della prossima stagione! Per la sesta stagione di Che Dio ci aiuti, il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi, la città in cui Suor Angela ... Leggi su ultimenotizieflash

IlContiAndrea : In autunno tornano la seconda stagione di #Neroametà, la terza de #Lallieva, la seconda parte di #Doc con Argentero… - Pontifex_it : Il #VangelodiOggi (Mt 13,1-23) ci ricorda che la Parola di Dio è un seme fecondo ed efficace e Dio lo sparge con ge… - CardRavasi : Il Signore tuo Dio ti ha portato, come un uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino che hai fatto. (Dt 1,31b) - plums_the : @Kapparar1 @SplendorSolis00 Mi hanno bruciato gli anni migliori dal punto di vista della resa economica ... Che Dio li stramaledica !!! - _mary1503_ : RT @LucillaMasini: La #Meloni prima dice che gli omosessuali non sono discriminati, poi dichiara che l'orientamento sessuale è la terza cau… -