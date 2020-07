Championship, il Leeds torna in Premier League: è festa a Elland Road (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo un anno di calvario viste le scorse semifinali dei playoff e 16 lunghissimi anni, il Leeds del Loco Bielsa torna a festeggiare la promozione in Premier League. Questa volta però lo fa con 180 minuti di vantaggio vista la sconfitta del West Bromwich Albion in casa dell’Huddersfield (2-1) e può finalmente tornare nel massimo campionato inglese facendo gioire i tifosi dopo anni di insuccessi e brutti ricordi. Gli Whites, a due giornate dalla fine del campionato di Championship può finalmente godersi la risalita verso il paradiso dopo aver archiviato una stagione a dir poco perfetta con Bielsa e il presidente Andrea Radrizzani, italiano doc. WE ARE BACK!!! @PremierLeague — Leeds United ... Leggi su alfredopedulla

Il Leeds è finalmente riuscito a tornaRe in Premier League ... I Peacocks, con ancora due giornate dalla fine del campionato di Championship, si trovano infatti, primi in classifica +5 sul WBA.

Il Leeds torna in Premier League dopo 16 anni. Lo fa senza scendere in campo, senza bisogno di conquistare quel punticino che l'avrebbe reso irraggiungibile per il Brentford, attualmente terzo in ...

