Champions League, Rivaldo: «Il Barcellona può essere eliminato dal Napoli» (Di venerdì 17 luglio 2020) L'ex giocatore del Barcellona, Rivaldo, ha parlato a Betfair della sfida di Champions League tra la società blaugrana e il Napoli Rivaldo, ex giocatore e leggenda del Barcellona, ha analizzato il match di Champions League tra la società blaugrana e il Napoli in programma l'8 agosto. Ecco le dichiarazioni del brasiliano: «C'è un pericolo reale, il Barcellona può essere eliminato dal Napoli. Come tifoso ed ex calciatore blaugrana, sono davvero preoccupato per questa sfida e credo che la maggior parte dei culés condivida con me questa brutta sensazione».

In difficoltà. La difesa della Juventus sta vivendo un momento preoccupante, che mette in dubbio le certezze acquisite nel corso della stagione. Se prima della ...

