Ceriano | alla Gianetti Ruote assemblea sotto il ponte | futuro incerto per l’azienda

I lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto oggi sono usciti dalla fabbrica per svolgere un'assemblea sindacale all'aperto, dopo che l'azienda ha impedito l'accesso ad alcuni delegati. "Hanno chiamato i carabinieri per non fare entrare i delegati sindacali dello stabilimento di Carpenedolo che è a tutti gli effetti la stessa azienda di Ceriano" -spiega Stefano …

Proseguono in queste settimane i lavori in corso sulle strade cerianesi per le due grandi opere realizzate fase di completamento da parte di società esterne per la fornitura di servizi. Open Fiber sta ...

Sesta pistola nel bosco della droga

E’ spuntata anche la sesta pistola, insieme ad un borsello con 3 bustine di droga, bilancino e l’immancabile machete, durante l’ennesima giornata di perlustrazione col metal detector nell’ex bosco del ...

