Cava de’ Tirreni, 35 scuole saranno interessate da interventi di manutenzione anti covid-19 (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Tutti i 35 plessi scolastici comunali saranno interessati da interventi di manutenzione e di adeguamento alle norme anti covid-19, finanziati con 310 mila euro, dal Miur (Ministero Istruzione Università e Ricerca). L’Assessore Nunzio Senatore, ed i tecnici degli uffici manutenzione, stanno completando tutte le procedure e gli atti propedeutici per l’utilizzo dei fondi ministeriali e per la ricognizione dei fabbisogni delle scuole, non solo in relazione alle necessità di una frequentazione degli istituti in sicurezza, così come prevedono le norme anti contagio, ma anche per gli interventi infrastrutturali di ... Leggi su anteprima24

