Caterina Balivo non torna in tv e spiega cosa farà senza lavoro (Foto) (Di venerdì 17 luglio 2020) Mentre Caterina Balivo resta senza tv ed è già arrivata a destinazione, in Sicilia, per le sue vacanze in famiglia, gli altri conduttori preparano i bagagli per sistemarsi in Rai (Foto). La Balivo resta fuori dai palinsesti, se per qualcuno è una novità per lei non lo è per niente, sapevamo benissimo che non avrebbe avuto un programma nella prossima stagione televisiva e il motivo è semplice: l’ha scelto lei. E’ Caterina Balivo ad avere lasciato Vieni da me e anche se non tutti le credono sembra sia davvero sua la decisione di non lavorare, di fermarsi. Non è certo una decisione definitiva e la conduttrice campana sembra non temere le incertezze né il futuro. cosa FARA’ ... Leggi su ultimenotizieflash

