Caterina Balivo ed il marito beccati in auto: “Non si fa!” (Di venerdì 17 luglio 2020) Caterina Balivo condivide uno scatto sui social insieme alla sua famiglia ed è subito polemica. Nella foto pubblicata dalla conduttrice si vede il marito Guido Maria Brera alla guida dell’auto con le cuffie, cosa che ha scatenato le ire degli utenti. Ecco cosa è successo. Caterina Balivo ed il marito beccati in auto: “Non si fa!” È bastato un solo scatto sui social a scatenare una vera e propria polemica. Protagonista della vicenda, Caterina Balivo, che ha condiviso uno scatto di lei, i figli Guido e Cora ed il marito Guido Maria Brera in auto, mentre stanno per andare in vacanza, in cui si vede Guido Maria Brera che guida ... Leggi su velvetgossip

zazoomblog : Caterina Balivo: incidente in volo avuto mentre si recava in Sicilia - #Caterina #Balivo: #incidente #avuto - infoitcultura : Caterina Balivo, il marito nella bufera: cosa sta succedendo - ilgiornale : Le vacanze di Caterina Balivo continuano sotto il segno dei commenti al veleno e questa volta è finita nel mirino u… - infoitcultura : Caterina Balivo, partenza per le vacanze con polemica: “5 minuti”, la foto - infoitcultura : 'Non si fa alla guida', Caterina Balivo bacchettata per la foto in macchina -