"Catene di trasmissione sconosciute". Virus, si alza l'indice di contagio Rt (Di venerdì 17 luglio 2020) "Bassa criticità, ma prudenza". Così il ministero della Salute e l'Iss commentano i dati sulla crescita dell'indice di contagio. Nel rapporto si legge che in quasi tutte le regioni "sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio corrente, con casi in aumento rispetto alla precedente settimana di monitoraggio". A far innalzare la curva epidemica - fanno sapere - "oltre ai focolai attribuibili alla reimportazione dell'infezione vengono segnalati sul territorio nazionale alcune piccole Catene di trasmissione di cui rimane non nota l'origine. Questo evidenzia come ancora l'epidemia in Italia di COVID-19 non sia conclusa. Si conferma perciò una situazione epidemiologica estremamente fluida". I dati sull'indice di ... Leggi su liberoquotidiano

Oltre ai focolai attribuibili alla reimportazione dell'infezione vengono segnalati sul territorio nazionale alcune piccole catene di trasmissione di cui rimane non nota l'origine. Questo evidenzia ...

