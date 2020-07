Catania, senegalese rapina pensionato italiano: calci e pugni, poi gli schiaccia la testa per zittirlo (Di venerdì 17 luglio 2020) Orrore a Catania: un immigrato senegalese massacra e rapina pensionato italiano 72enne. Lo stende a calci e pugni e poi, non ancora pago, quando è inerme al suolo, gli schiaccia la testa per ammutolirlo e impedirgli di chiedere aiuto. La sconvolgente notizia arriva via Twitter: dall’account di RadioSavana che posta: «Catania, #risorsaINPS clandestino africano massacra e rapina italiano 72enne. Nonostante la vittima fosse già inerme a terra, la bestia ha continuato ad infierire con calci e pugni. Poi gli ha schiacciato il volto con il piede per impedirgli di ... Leggi su secoloditalia

I carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di Abdoulaye Thiam, cittadi ...

