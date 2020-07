Catania, la vendita all’asta del club ci sarà: Tribunale apporta solo delle modifiche al bando (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Calcio Catania resta in vendita nonostante pesa sulla Finaria una richiesta di fallimento anche se la holding ha fatto ricorso. Il Tribunale ha infatti confermato l'asta inserendo però alcune modifiche nel bando. Luglio caldo con grande attesa per il 22 e 23 quando saranno aperte le buste. Il prezzo base d’asta per la procedura competitiva in oggetto è pari a €1.304.000,00 così suddivisi:-€ 954.000,00 per n. 1.908.000 azioni di Calcio Catania S.p.A. pari al 95,4 % del capitale sociale; la cessione comprenderà il credito di Finaria verso Calcio Catania S.p.A. per anticipazioni effettuate con tre bonifici dell’8, 16 e 23 gennaio 2020, per complessivi euro 75.000,00 (settantacinquemila//00) non risultando altri ... Leggi su itasportpress

