Catalfo, ripresa post Covid: priorità a salute e sicurezza sul posto di lavoro (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – La dimensione sociale della ripresa dell’Europa dopo l’emergenza Coronavirus. È stato questo il tema della videoconferenza dei Ministri del lavoro dell’Unione europea a cui ha preso parte anche la Ministra italiana Nunzia Catalfo: “ho voluto soffermarmi, in particolare, su un obiettivo che ritengo centrale in questa fase delicata per il nostro Paese e per l’Europa intera: la necessità di assicurare condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro”. “In tal senso, serve valorizzare innanzitutto l’esperienza dei protocolli che abbiamo sottoscritto con le parti sociali per condizioni di lavoro sicure e salubri in comparti quali l’industria, il commercio, i ... Leggi su quifinanza

