Castellabate, mascherine anche all'aperto: l'ordinanza del sindaco Spinelli (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellabate (Sa) – mascherine anche all'aperto se il luogo è affollato. È quanto previsto da una nuova ordinanza appena siglata dal sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli che ha deciso di usare le maniere forti contro un atteggiamento di rilassatezza rispetto all'utilizzo della mascherina. A preoccupare in modo particolare il primo cittadino del comune cilentano sono anche i recenti casi di contagio che si sono verificati nei comuni limitrofi. Nei giorni scorsi tre nel comune di Capaccio e due a Casalvelino che sono praticamente confinanti con il Comune gestito dal sindaco Spinelli che ha deciso di adottare la nuova ordinanza.

Il sindaco, Costabile Spinelli, ha firmato l’ordinanza n. 31 che regola, fino a fine mese, l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali anti covid. Nel comune di Castellabate, a forte affluenza t ...

Castellabate: dopo l’emergenza Covid, riaprono Castello e biblioteca

CASTELLABATE. Nei giorni scorsi, dopo il lockdown e la fase 2, il Castello dell’Abate ha riaperto le sue porte ai turisti e torna visitabile tutti i giorni. Nelle stessa sede riaprirà anche la Bibliot ...

