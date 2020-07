Castel Romano, ancora scarichi di rifiuti ingombranti nella notte: ecco come si eludono i controlli davanti al campo rom (Di venerdì 17 luglio 2020) L’entrata del campo rom è presidiata e – grazie al posizionamento dei New Jersey – non è più possibile raggiungere i moduli abitativi con le auto o i furgoni, passando dai vari punti laterali come succedeva in precedenza: adesso si transita solo dal corridoio laterale e tutti i mezzi vengono controllati, per scoraggiare il passaggio dei furgoni che trasportano i rifiuti che vengono scaricati e poi dati alle fiamme. Ma, trascorsi appena un paio di giorni, ecco che l’escamotage è stato trovato. Qualcuno questa notte ha ricominciato a scaricare divani, poltrone, materassi, passeggini e altri due sacchi dal contenuto indefinito, passando da via Pontina e fermandosi all’angolo con via Vincenzo Diamare, nei pressi della fermata del Cotral, sotto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

fattoquotidiano : Roma, “disastro ambientale e omissioni d’atti d’ufficio”. Sequestro preventivo per il campo rom di Castel Romano - redazioneiene : Per la sindaca Virginia Raggi “non c’è un’emergenza sanitaria”, peccato che il tribunale il giorno dopo sequestra l… - matteosalvinimi : Maxi rissa tra stranieri sulla circonvallazione Cornelia, incendio al campo Rom di via Candoni (vicino al deposito… - CorriereCitta : Castel Romano, ancora scarichi di rifiuti ingombranti nella notte: ecco come si eludono i controlli davanti al camp… - 75archstanton : RT @redazioneiene: Per la sindaca Virginia Raggi “non c’è un’emergenza sanitaria”, peccato che il tribunale il giorno dopo sequestra l'area… -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Romano Castel Romano, sequestrato il campo rom. Tutto pronto per lo sgombero, ora la palla passa a Raggi RomaToday Castel Romano, per la procura il campo è «pericoloso per la salute»

Tra un’emergenza sanitaria sempre più grave e un disastro ambientale epicentro delle inchieste della procura intanto è scattato il sequestro per il campo nomadi più grande d’Europa.Sessantacinquemila ...

