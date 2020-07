Cassazione: niente Iva per l'indennità dell'amministratore di sostegno (Di venerdì 17 luglio 2020) L'indennità per l'amministrazione di sostegno non ha natura retributivaL'indennità è soggetta a Iva se l'attività è svolta da un professionistaniente Iva se la prestazione è finalizzata alla cura della personaL'indennità per l'amministrazione di sostegno non ha natura retributivaTorna su La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14846/2020 (sotto allegata) chiarisce le ragioni per le quali l'indennità prevista per l'amministratore di sostegno non è imponibile ai fini Iva. Chiarimento a cui è giunta a conclusione di una vicenda processuale iniziata quando un giudice tutelare ha liquidato a un'avvocata ... Leggi su studiocataldi

