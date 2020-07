Caso procure, le 'accuse' del pg della Cassazione a Palamara e Ferri (Di venerdì 17 luglio 2020) AGI - "Comportamenti gravemente scorretti" in violazione dei doveri imposti ai magistrati. Sono le 'accuse' che la procura generale della Cassazione, titolare, con il Guardasigilli, dell'azione disciplinare per le toghe, muove al pm di Roma (ora sospeso) Luca Palamara, al magistrato in aspettativa, oggi deputato di Italia Viva, Cosimo Ferri, e ai 5 togati del Csm - Luigi Spina, Gianluigi Morlini, Antonio Lepre, Corrado Cartoni e Paolo Criscuoli - che hanno dovuto lasciare Palazzo dei Marescialli dopo l'emergere dello 'scandalo' dalle intercettazioni dell'inchiesta di Perugia. Il processo davanti alla disciplinare del Csm prenderà il via martedì prossimo, 21 luglio: al centro, in particolare, la riunione notturna del 9 maggio 2019 all'Hotel Champagne ... Leggi su agi

