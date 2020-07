Caserta, mangiano pizza in pausa e si sentono male: 3 persone in ospedale (Di venerdì 17 luglio 2020) Caserta. Si sono sentiti male, con sintomi come il vomito, dopo aver mangiato una pizza in un locale Dopo il “caso” Sorbillo, se ne registra un altro. Stavolta a Caserta. Caserta, mangiano pizza in pausa e si sentono male Come riporta Edizione Caserta, tre dipendenti di un noto salone da parrucchiere sono stati trasportati in … L'articolo Caserta, mangiano pizza in pausa e si sentono male: 3 persone in ospedale Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

