Casa Don Diana diventa incubatore d’imprese: “Per i giovani che non si arrendono” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – ‘Smithy Academy’ e ‘Smithy bike’: sono le call lanciate dal Comitato don Peppe Diana nell’ambito del progetto di incubazione di imprenditoria sociale Fucina, sostenuto da Fondazione con il Sud. Un invito per tutti quei giovani che vogliono sviluppare idee e creatività per rendere migliore il contesto in cui vivono. Smithy Academy, in collaborazione con i Dipartimenti di Architettura ed Ingegneria dell’Università Vanvitelli e con il Dipartimento di Scienze politiche della Federico II, è rivolta agli studenti universitari e non solo, chiamati a presentare proposte innovative in grado di offrire risposte a una o più esigenze del territorio. L’obiettivo della selezione è individuare gruppi di ... Leggi su anteprima24

