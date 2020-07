Casa Bianca contro “TikTok”, l’applicazione cinese rischia la messa al bando (Di venerdì 17 luglio 2020) Nella guerra, con sempre meno colpi esclusi, tra Usa e Cina questa volta a tremare è “Tik Tok”. La piattaforma social cinese per la condivisione di brevi video lanciata nel 2017 e rapidamente affermatasi sino a raggiungere un miliardo di utenti nel mondo, soprattutto tra i più giovani, potrebbe infatti finire nella “lista nera” della Casa Bianca. L’obiettivo sarebbe quello di evitare che informazioni e dati su utenti statunitensi finiscano in mano cinese. L’amministrazione Trump starebbe addirittura valutando la possibilità di invocare una legge del 1977 che attribuisce al governo poteri economici eccezionali per fronteggiare “minacce insolite e straordinarie” per la sicurezza nazionale o economica degli Stati Uniti. Esiste anche una linea più ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il Napoli fatica a chiudere l’affare Osimhen con il Lille. Possibile ritorno di fiamma per Jovic, che tanto piace anche al Milan. Non c’è ancora la fumata bianca in casa Napoli per l’acquisto di Osimh ...

