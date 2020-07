Carpisa Yamamay Acquachiara: Walter Fasano è il nuovo tecnico del settore giovanile (Di venerdì 17 luglio 2020) Carpisa Yamamay Acquachiara. Walter Fasano è il nuovo tecnico del settore giovanile, al tecnico anche il ruolo di vice di coach Occhiello. Sarà Walter Fasano il nuovo tecnico del settore giovanile dell’Acquachiara per la prossima stagione agonistica. Al tecnico salernitano sarà affidata la gestione dei gruppi Under 18 ed Under 20 ma non solo; sarà anche il viceallenatore della prima squadra maschile guidata … Leggi su 2anews

BoccadifuocoAgy : Viva le vacanze ! Con #Carpisa e #Yamamay dal 18 al 31 luglio 2020 effettuando un acquisto riceverai un buono scon… - EnelEnergiaHelp : Finalmente #estate con #enelpremiaWOW! Scegli l'eleganza di @Yamamay, i colori di #Carpisa e l'arredamento… - globalistIT : - VaironJohn : @coldblackarrow Goldoni sicuro si troverà in qualche campagna pubblicitaria di Carpisa e Yamamay. Troppo bella ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Carpisa Yamamay Geo, buoni sconto per i clienti Carpisa e Yamamay Turismo & Attualità Voli, ok ai bagagli in cabina

Dal 15 luglio, chi viaggia in aereo potrà nuovamente portare il bagaglio a mano in cabina. Il divieto imposto dal governo lo scorso 26 giugno viene meno grazie al nuovo Dpcm entrato in vigore dal 15.

Geo: la leva del co-marketing per potare clienti in adv

Parte la campagna “Viva le vacanze!”, sviluppata in collaborazione con Carpisa e Yamamay. Distribuiti nei punti vendita 150mila buoni sconto vacanza Geo Travel Network annuncia la prima di una serie d ...

Dal 15 luglio, chi viaggia in aereo potrà nuovamente portare il bagaglio a mano in cabina. Il divieto imposto dal governo lo scorso 26 giugno viene meno grazie al nuovo Dpcm entrato in vigore dal 15.Parte la campagna “Viva le vacanze!”, sviluppata in collaborazione con Carpisa e Yamamay. Distribuiti nei punti vendita 150mila buoni sconto vacanza Geo Travel Network annuncia la prima di una serie d ...