Carolina & Topo Tip: la baby dance dell’estate e’ online (Di venerdì 17 luglio 2020) Carolina & Topo Tip non smettono mai di far ballare e volano alto ‘come areoplani’: da oggi, venerdì 17 luglio, è online il nuovo videoclip di “Tutti su le mani” (https://bit.ly/CarolinaTopoTip Tuttisulemani), che si appresta a diventare la hit dell’estate “VentiVenti”: un’esplosione di ritmo e di colori nella nuova baby-dance dei personaggi più amati dai bambini e dalle loro mamme. Social stars da milioni di views, Carolina Benvenga, beniamina dei piccoli, attrice e conduttrice tv di successo, e Topo Tip, simpaticissimo Topolino “rubacuori”, nel nuovo videoclip “Tutti su le ... Leggi su romadailynews

acmilan : Nella stagione 2020/21 saranno aggregate alla rosa di Mister Ganz anche due giovanissime rossonere: Carolina Morleo… - AmicideiBambini : Carolina e Marcelo sono due fratellini sudamericani di 9 e 6 anni che dopo tanta sofferenza hanno bisogno di rifior… - Livia_DiGioia : RT @acmilan: Nella stagione 2020/21 saranno aggregate alla rosa di Mister Ganz anche due giovanissime rossonere: Carolina Morleo e Maria Vi… - r31458893 : @carolin08395147 Ciao Carolina un abbraccio grande ?????? - gianlutanci : RT @acmilan: Nella stagione 2020/21 saranno aggregate alla rosa di Mister Ganz anche due giovanissime rossonere: Carolina Morleo e Maria Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina &

RomaDailyNews

Carolina Morace ha parlato negli studi di Sky Sport soffermandosi su quello che è il momento in casa Juventus e su Maurizio Sarri: "Io ho paura che in questo momento la Juve sta vedendo come gestirà q ...Tra i titoli della prossima stagione televisiva c’è anche Che Dio ci aiuti 6! La sesta stagione della fiction con Elena Sofia Ricci è in lavorazione proprio in questi giorni, è stato uno dei primi set ...