Carne e salumi richiamati per contaminazione, ecco quali (Di venerdì 17 luglio 2020) Carne e salumi richiamati, l’avviso pubblicato sul sito ufficiale di una grossa impresa per la lavorazione della Carne parla di “rischio microbiologico” e quindi di Carne che potrebbe essere stata contaminata. Produrre affettati e Carne significa dover dar fronte ad una serie infinita di problematiche. Non solo di livello economico e gestionale, che sono enormi … L'articolo Carne e salumi richiamati per contaminazione, ecco quali proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

serisop : @QuellaPapilla Cena di lavoro Loro : antipasti di carne e pesce, pizze con salumi, dolci, bottiglie di vino una dop… - LizzoriFabrizio : @gloriaparveth @Stupormundi66 Infatti resta solo riso,pasta,carne,pesce,verdure,frutta,olio,salumi,formaggi poca co… - coldirettiab : RT @coldiretti: Inflazione, #Coldiretti: a giugno balzano i prezzi al consumo nel carrello della spesa, dal latte (+3,1%) ai salumi (+3,5%)… - occhifuggenti : RT @coldiretti: Inflazione, #Coldiretti: a giugno balzano i prezzi al consumo nel carrello della spesa, dal latte (+3,1%) ai salumi (+3,5%)… - CarmelinaCarmi : RT @coldiretti: Inflazione, #Coldiretti: a giugno balzano i prezzi al consumo nel carrello della spesa, dal latte (+3,1%) ai salumi (+3,5%)… -

Ultime Notizie dalla rete : Carne salumi Carne e salumi richiamati per contaminazione, ecco quali Inews24 Allarme listeria, Ministero Salute richiama salsiccia casereccia: “Non consumatela”

Possibile presenza di Listeria monocytogenes. Questo il motivo per cui il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di casareccia a marchio Savelli Salumi e Carni. Il salume ...

Presenza di Listeria monocytogenes, richiamata casareccia a marchio Savelli Salumi e Carni

Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di casareccia a marchio Savelli Salumi e Carni per la presenza di Listeria monocytogenes. Il salume interessato è venduto in confezioni ...

Possibile presenza di Listeria monocytogenes. Questo il motivo per cui il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di casareccia a marchio Savelli Salumi e Carni. Il salume ...Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di casareccia a marchio Savelli Salumi e Carni per la presenza di Listeria monocytogenes. Il salume interessato è venduto in confezioni ...