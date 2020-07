Carmagnola, uccide una donna e si toglie la vita: tragedia nel torinese (Di venerdì 17 luglio 2020) tragedia nel torinese, a Carmagnola. Una donna di 68 anni è stata uccisa da un pensionato di 71 anni con un colpo d’arma da fuoco. Secondo le prime informazioni raccolte i due avrebbero avuto una relazione sentimentale. L’uomo, un pensionato di Bagnolo Piemonte, come riporta Adnkronos, si sarebbe recato nell’abitazione della donna, freddata con un colpo di pistola. Successivamente il 71enne sarebbe tornato a casa dove si sarebbe sparato, uccidendosi. Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri che stanno lavorando per ricostruire i dettagli dell’omicidio-suicidio. I primi accertamenti hanno convenuto che l’arma da fuoco sarebbe detenuta regolarmente dall’uomo. L'articolo Carmagnola, uccide una ... Leggi su italiasera

Agenzia_Ansa : Omicidio-suicidio nel Torinese. Un uomo ha ucciso a Carmagnola una donna, forse la compagna e dopo essere fuggito s… - MediasetTgcom24 : Uccide la compagna e si spara: omicidio-suicidio nel Torinese #carmagnola - MediasetTgcom24 : Torino, uccide donna e si toglie la vita a Carmagnola - LUCA_LUCAAAA : Solo oggi: Aprilia, uccide la moglie poi si suicida Uccide la compagna e poi si spara, omicidio-suicidio a Carmagn… - infoitinterno : Tragedia a Carmagnola: spara e uccide la sua compagna, poi scappa e si suicida tornato a casa [FOTO e VIDEO] -

71 anni, originario della Sardegna, da tempo abitava in Valle Infernotto. Stamane ha sparato alla compagna, Eufrosina Martini, per poi chiamare il figlio e confessare il gesto. Tornato a Bagnolo Piemo ...Tragedia poco fa a Carmagnola, nel torinese. Un uomo ha ucciso una donna, poi è scappato e si è sparato uccidendosi. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dalle prime info ...