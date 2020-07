Carditello Festival, la Reggia riparte da musica e teatro: in scena una pièce su Vanvitelli e l’orchestra dei Quartieri (Di venerdì 17 luglio 2020) La Reggia di Carditello rinasce dalla grande musica e dalle incursioni teatrali, nel segno del Grand Tour e della promozione del territorio. Dopo essere stata considerata per decenni il simbolo dell’abbandono nella Terra dei Fuochi e dopo essere stata recuperata dalla Fondazione Real Sito di Carditello, guidata dal 2016 dal presidente Luigi Nicolais, la Reale Delizia è pronta ad ospitare, in collaborazione con Scabec, la prima edizione del Carditello Festival con concerti e spettacoli nel suggestivo ippodromo che – da sabato 18 luglio a sabato 26 settembre – animeranno il sito borbonico, integrando l’offerta culturale ed i percorsi benessere nei boschi. Ad aprire il programma, sabato 18 luglio, la prima tappa di “Rosso Vanvitelliano”, ... Leggi su ildenaro

