Campoccia (Udinese): “Su De Paul c’è sempre stato interesse del Napoli, bisognerebbe sedersi a parlarne” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il vice presidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “L’Udinese di Gotti, dopo il Covid, mi pare stia migliorando sempre di più dal punto di vista del gioco. Ci sono ancora dei blackout purtroppo, come è successo con il Genoa, lo stesso vale anche per il Torino. Meritavamo di vincere e invece purtroppo è andata come è andata. Speriamo che a Napoli non ci siano blackout e si veda una bella partita. Siamo sicuri di avere una partita difficilissima davanti. Peccato non poter vedere lo stadio pieno, solo i dirigenti potranno assistere alla gara a Napoli”. Su Meret: “Inutile parlarne. Era già maturo quando era giovane. La sua qualità e la cifra ... Leggi su ilnapolista

