Campania, il coronavirus avanza di nuovo: 12 contagi nella sola giornata di oggi (Di venerdì 17 luglio 2020) Preoccupa la risalita dei contagi in Campania. oggi, 17 luglio, si registrano ben 12 casi di coronavirus. Erano giorni che non emergeva un risultato di positivi così alto dai tamponi effettuati in un solo giorno. Ieri i positivi erano 4. L’altro ieri 8. Campania, bollettino del 17 luglio: 12 casi di coronavirus Sotto osservazione il … L'articolo Campania, il coronavirus avanza di nuovo: 12 contagi nella sola giornata di oggi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Agenzia_Ansa : Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: 'Noi siamo stati attentissimi con il coronavirus, Zingarett… - mattinodinapoli : #coronavirus, in #campania altri 12 contagi su 1.705 tamponi. E c'è una nuova vittima - radioalfa : Coronavirus in Campania. Oggi 12 nuovi positivi, 1 decesso e 1 guarito - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania #Coronavirus #COVID__19 - occhio_notizie : #Coronavirus, la situazione in #Campania -